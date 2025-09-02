Watch onlineTV Programm
President of Russian Federation Invites Zelensky to Moscow

Russian President Vladimir Putin has extended an invitation to Ukrainian President Vladimir Zelensky to visit Moscow, should he be willing to meet, reports TASS.

"I said—yes, it is possible (to hold a meeting with Zelensky, as noted by TASS). Ultimately, if Zelensky is prepared, let him come to Moscow," President Putin declared during a press conference following his visit to China.