22 августа Президент Беларуси дает интервью Медиакорпорации Китая
В пятницу, 22 августа, Президент дает интервью медиакорпорации Китая CGTN, одному из крупнейших медиаконгломератов в мире.
Разговор пройдет в преддверии крупных международных мероприятий в Китае - саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и глава белорусского государства.
Планируется, что интервью Александра Лукашенко покажут в программе "Диалог на высоком уровне". Это единственная в Китае еженедельная программа, которая транслируется на двух языках - китайском и английском на каналах CCTV и CGTN.
ШОС, патриотизм, отношения Беларуси и Китая - главное из интервью Лукашенко Медиакорпорации Китая
Китайская журналистка интересовалась ожиданиями Президента от предстоящего визита в Китай
Ее гостями за последние годы стали свыше 130 известных мировых политиков. Всего в составе медиакорпорации более 50 телеканалов, свыше 20 диапазонов радиочастот для вещания внутри Китая и программы на 44 языках для международной аудитории.
Медиаресурсы CGTN доступны в 143 странах и регионах мира. Охват аудитории - более миллиарда человек в Китае и за его пределами.
Вещание идет круглосуточно на пяти языках, в том числе на русском. Контент широко представлен и в социальных сетях.
