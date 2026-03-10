Ад адукацыі да турызму - Мінск і Кітай пазначылі прыярытэты супрацоўніцтва

Бакі дамовіліся аб далейшым умацаванні адносін у рамках дзеючых праектаў па самых розных кірунках, у тым ліку - у сферы адукацыі. Больш за палову кітайскіх студэнтаў, якія вучацца ў Беларусі, жывуць у Мінску. Таму абмяркоўвалі перспектывы адкрыцця новых спецыяльнасцяў, цікавых кітайскім партнёрам.