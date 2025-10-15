Ад невялікага завода да буйнога вытворцы з сусветным імем - Гомсельмаш адзначае 95-годдзе

Знакавая падзея на рынку беларускага машынабудавання - Гомсельмаш адзначае 95-гадовы юбілей. Сёння прадпрыемства - вядомы брэнд Беларусі, нацыянальны набытак. Яго магутныя суперкамбайны ахвотна купляюць больш чым у 30 краінах свету.

Гомсельмаш уваходзіць у лік сусветных лідараў - вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі. Сёння ў лінейцы прадукцыі звыш 25 мадэляў аграмашын і больш чым 75 іх мадыфікацый.

Топавы камбайн мадэлі GS 2124 з рухавіком у 530 конскіх сіл у гэтым аграсезоне рэкардсмен па намалоце збожжавых. На палях Мінскай вобласці сабраў 8500 тон. Сучасная машына з гібрыднай схемай малацьбы, аўтаматычным рэгуляваннем з кабіны ўсіх рабочых працэсаў абсталявана тэхналогіяй дакладнага земляробства.

Цяжка паверыць, але ў пачатку шляху завод выпускаў нескладаныя прычапныя агрэгаты. Зараз кожны месяц з яго цэхаў выходзіць больш за 200 разумных аграмашын. Простыя ў абслугоўванні суперкамбайны працуюць на палях 30 краін свету. У пакупніках аграрныя прадпрыемствы, фермерскія гаспадаркі, буйныя аграхолдынгі. Напрыклад, камбайн GS 12 A1 PRO - адна з самых запатрабаваных мадэляў з выключнай надзейнасцю ў рабоце.

Задача на перспектыву - умацоўваючы пазіцыі на традыцыйных рынках, адкрываць новыя напрамкі, у тым ліку на Блізкім Усходзе, у краінах Азіі, Лацінскай Амерыкі. На Афрыканскі кантынент ужо зайшлі, важна там замацавацца. Убіраць ураджай аграрыям Зімбабвэ дапамагаюць 150 беларускіх камбайнаў.