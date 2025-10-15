3.73 BYN
Ад невялікага завода да буйнога вытворцы з сусветным імем - Гомсельмаш адзначае 95-годдзе
Знакавая падзея на рынку беларускага машынабудавання - Гомсельмаш адзначае 95-гадовы юбілей. Сёння прадпрыемства - вядомы брэнд Беларусі, нацыянальны набытак. Яго магутныя суперкамбайны ахвотна купляюць больш чым у 30 краінах свету.
Гомсельмаш уваходзіць у лік сусветных лідараў - вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі. Сёння ў лінейцы прадукцыі звыш 25 мадэляў аграмашын і больш чым 75 іх мадыфікацый.
Топавы камбайн мадэлі GS 2124 з рухавіком у 530 конскіх сіл у гэтым аграсезоне рэкардсмен па намалоце збожжавых. На палях Мінскай вобласці сабраў 8500 тон. Сучасная машына з гібрыднай схемай малацьбы, аўтаматычным рэгуляваннем з кабіны ўсіх рабочых працэсаў абсталявана тэхналогіяй дакладнага земляробства.
Цяжка паверыць, але ў пачатку шляху завод выпускаў нескладаныя прычапныя агрэгаты. Зараз кожны месяц з яго цэхаў выходзіць больш за 200 разумных аграмашын. Простыя ў абслугоўванні суперкамбайны працуюць на палях 30 краін свету. У пакупніках аграрныя прадпрыемствы, фермерскія гаспадаркі, буйныя аграхолдынгі. Напрыклад, камбайн GS 12 A1 PRO - адна з самых запатрабаваных мадэляў з выключнай надзейнасцю ў рабоце.
Задача на перспектыву - умацоўваючы пазіцыі на традыцыйных рынках, адкрываць новыя напрамкі, у тым ліку на Блізкім Усходзе, у краінах Азіі, Лацінскай Амерыкі. На Афрыканскі кантынент ужо зайшлі, важна там замацавацца. Убіраць ураджай аграрыям Зімбабвэ дапамагаюць 150 беларускіх камбайнаў.
Супрацоўніцтва ў рамках ЕАЭС - стратэгічны напрамак, які дазваляе пашыраць экспарт, развіваць кааперацыю ў галіне вытворчасці, сэрвісу, навукова-тэхнічнага абмену. Стаўка на найноўшыя тэхналогіі, удасканаленне лінейкі аграмашын.
Усе дасягненні прадпрыемства - заслуга некалькіх пакаленняў машынабудаўнікоў.
Калектыў прамысловага гіганта - каля 8 тыс. чалавек. Праца кожнага - часцінка агульнай справы. Высакакласныя спецыялісты адказныя за харчовую бяспеку краіны і за аўтарытэт завода.