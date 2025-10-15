Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Кінафестываль "Лістапад" адкрые спартыўны фільм "Пераломны момант"

2 тыдні да "Лістапада!" Мінскі міжнародны кінафестываль пройдзе 31-ы раз.

16 кастрычніка ў кінатэатры "Перамога" адбылася вялікая прэс-канферэнцыя. Сталі вядомыя стужкі конкурсных праграм і агучаны імёны старшынь журы.

Хутка "Лістапад"!

Фільмам-адкрыццём кінафестывалю стане спартыўная драма - прэм'ера ад "Беларусьфільма" - "Пераломны момант".

17 кастрычніка стартуе продаж на паказ конкурснага кіно. Білеты будуць каштаваць 6 і 11 рублёў (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

КультураГрамадстваКіно