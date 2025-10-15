3.73 BYN
Кінафестываль "Лістапад" адкрые спартыўны фільм "Пераломны момант"
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
2 тыдні да "Лістапада!" Мінскі міжнародны кінафестываль пройдзе 31-ы раз.
16 кастрычніка ў кінатэатры "Перамога" адбылася вялікая прэс-канферэнцыя. Сталі вядомыя стужкі конкурсных праграм і агучаны імёны старшынь журы.
Хутка "Лістапад"!
Фільмам-адкрыццём кінафестывалю стане спартыўная драма - прэм'ера ад "Беларусьфільма" - "Пераломны момант".
17 кастрычніка стартуе продаж на паказ конкурснага кіно. Білеты будуць каштаваць 6 і 11 рублёў (падрабязнасці ў відэа).