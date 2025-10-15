3.71 BYN
За 9 месяцаў 2025 года больш за 500 дзяцей нарадзіліся ў Беларусі з дапамогай ЭКА
Больш за 500 дзяцей нарадзіліся ў Беларусі за 9 месяцаў 2025 года, дзякуючы ЭКА. Эфектыўнасць прымянення спробы рэпрадуктыўнай тэхналогіі дасягае больш за 40 %, што адпавядае сусветным стандартам.
У 2024 годзе выдаткі на прадастаўленне адной бясплатнай спробы ЭКА з рэспубліканскага бюджэту склалі амаль 6 млн беларускіх рублёў.
Ірына Дусь, загадчык аддзялення дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій РНПЦ "Маці і дзіця":
"Праграма ЭКА з бюджэтным фінансаваннем укаранёна ў 2021 годзе згодна з указам Прэзідэнта № 171 "Аб сацыяльнай падтрымцы асобных катэгорый грамадзян". За гэты час ужо тысячы пацыентак звярнуліся для правядзення дадзенай праграмы".
Беларусь - адзін з рэгіянальных лідараў у сферы рэпрадуктыўных тэхналогій. Сёння бясплатная спроба ЭКА прадастаўляецца аднойчы. Зараз на разглядзе з'яўленне другога такога дзяржаўнага "бонуса".