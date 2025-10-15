Глядзець анлайнПраграма ТБ
За 9 месяцаў 2025 года больш за 500 дзяцей нарадзіліся ў Беларусі з дапамогай ЭКА

Больш за 500 дзяцей нарадзіліся ў Беларусі за 9 месяцаў 2025 года, дзякуючы ЭКА. Эфектыўнасць прымянення спробы рэпрадуктыўнай тэхналогіі дасягае больш за 40 %, што адпавядае сусветным стандартам.

У 2024 годзе выдаткі на прадастаўленне адной бясплатнай спробы ЭКА з рэспубліканскага бюджэту склалі амаль 6 млн беларускіх рублёў.

Ірына Дусь, загадчык аддзялення дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій РНПЦ "Маці і дзіця":

"Праграма ЭКА з бюджэтным фінансаваннем укаранёна ў 2021 годзе згодна з указам Прэзідэнта № 171 "Аб сацыяльнай падтрымцы асобных катэгорый грамадзян". За гэты час ужо тысячы пацыентак звярнуліся для правядзення дадзенай праграмы".

Беларусь - адзін з рэгіянальных лідараў у сферы рэпрадуктыўных тэхналогій. Сёння бясплатная спроба ЭКА прадастаўляецца аднойчы. Зараз на разглядзе з'яўленне другога такога дзяржаўнага "бонуса".

Разделы:

Грамадства