Рэспубліканскі суботнік пройдзе 25 кастрычніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стала вядома, калі пройдзе рэспубліканскі суботнік. 25 кастрычніка ў беларусаў будзе падстава добраўпарадкаваць кожны куток, горад, раён нашай краіны. Пастанову падпісаў прэм'ер-міністр.
Традыцыйна заробленыя сродкі накіруюць на сацыяльна значныя аб'екты. 50 % пойдзе на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея і стварэнне яго пастаяннай экспазіцыі. Другую палову пакінуць у распараджэнні аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама.