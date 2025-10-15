Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Рэспубліканскі суботнік пройдзе 25 кастрычніка

Стала вядома, калі пройдзе рэспубліканскі суботнік. 25 кастрычніка ў беларусаў будзе падстава добраўпарадкаваць кожны куток, горад, раён нашай краіны. Пастанову падпісаў прэм'ер-міністр.

Традыцыйна заробленыя сродкі накіруюць на сацыяльна значныя аб'екты. 50 % пойдзе на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея і стварэнне яго пастаяннай экспазіцыі. Другую палову пакінуць у распараджэнні аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама.

Разделы:

Грамадства