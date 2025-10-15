"Непарушнае братэрства": беларускі ваенны кантынгент прыбыў на палігон Фахрабад

Ваенныя кантынгенты краін АДКБ працягваюць прыбываць у Таджыкістан на вучэнні "Непарушнае братэрства". Беларускія байцы ўжо вывучаюць першыя пастаўленыя задачы.

Здаецца, не менш устойлівы трэнд у сілу няпростага геапалітычнага становішча на падтрыманне абараназдольнасці і ваеннай бяспекі.

Штурм і падаўленне беспарадкаў у лагеры бежанцаў - задачы, якія лягуць на плечы беларускага ваеннага кантынгенту падчас адпрацоўкі актыўнай фазы манеўраў АДКБ у рамках вучэнняў "Непарушнае братэрства". Апагеем усіх этапаў 24 кастрычніка ў Таджыкістане стане "Садружнасць-Антытэрор - 2025". Апроч Узброеных сіл нашай краіны, у манеўрах возьмуць удзел унутраныя войскі і байцы мінскага АМАПа (падрабязнасці ў відэа).