3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
"Непарушнае братэрства": беларускі ваенны кантынгент прыбыў на палігон Фахрабад
Аўтар:Юрый Шаўчук
Ваенныя кантынгенты краін АДКБ працягваюць прыбываць у Таджыкістан на вучэнні "Непарушнае братэрства". Беларускія байцы ўжо вывучаюць першыя пастаўленыя задачы.
Здаецца, не менш устойлівы трэнд у сілу няпростага геапалітычнага становішча на падтрыманне абараназдольнасці і ваеннай бяспекі.
Штурм і падаўленне беспарадкаў у лагеры бежанцаў - задачы, якія лягуць на плечы беларускага ваеннага кантынгенту падчас адпрацоўкі актыўнай фазы манеўраў АДКБ у рамках вучэнняў "Непарушнае братэрства". Апагеем усіх этапаў 24 кастрычніка ў Таджыкістане стане "Садружнасць-Антытэрор - 2025". Апроч Узброеных сіл нашай краіны, у манеўрах возьмуць удзел унутраныя войскі і байцы мінскага АМАПа (падрабязнасці ў відэа).