Лукашэнка аб кантролі інфляцыі: Людзям патрэбна цэнавая стабільнасць, а не стабільны рост цэн
Пытанні сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны 16 кастрычніка абмяркоўвалі ў Палацы Незалежнасці. Ад кіраўніка дзяржавы прагучаў шэраг установак наконт дасягнення прагнозных паказчыкаў. Гэта нашы планы на найбліжэйшую перспектыву і наступны год: ВУП, інфляцыя, разгрузка складоў, экспарт, у прыватнасці, дыверсіфікацыя рынкаў. Не толькі глядзець у бок Расіі, а актыўна працаваць па далёкай дузе. Па наступным годзе Прэзідэнт патрабуе рэалістычны, але напружаны сцэнарый. Патрэбныя канкрэтныя планы: што і ў якіх аб'ёмах зробім, куды прададзім і колькі за гэта атрымаем валюты. Пры гэтым эканамічныя планы павінны быць рэалістычна ўвязаныя з бюджэтнымі. Прэзідэнт які раз акцэнтуе: не раскідвацца грашыма, а будаваць/ствараць тое, што рэальна трэба. Кіраўнік дзяржавы пракаменціраваў і шэраг сацыяльна надзённых пытанняў, калі людзі ў сацсетках просяць Прэзідэнта асабіста разабрацца ў сітуацыі (падрабязнасці ў відэа).