3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Прасоўванне айчынных брэндаў: якая роля ў гэтай справе ў беларускіх медыя
16 кастрычніка падрабязна абмеркавалі прасоўванне айчынных брэндаў за мяжу і ролю ў гэтай справе ў беларускіх медыя ў Белтэлерадыёкампаніі.
Беларуская гандлёва-прамысловая палата як арганізатар семінара сабрала парадку 100 спецыялістаў: прадпрыемствы і тыя, хто займаецца прасоўваннем прадукцыі на сусветныя рынкі. Сярод спікераў - журналісты замежныя і беларускія, медыя-эксперты, кіраўнікі СМІ, і тыя, хто сапраўды ведае, як з дапамогай пісьменна выбудаванай інфармацыйнай кампаніі можна павялічыць пазнавальнасць прадукцыі на знешнім контуры.
Міхаіл Мятлікаў, старшыня Беларускай гандлёва-прамысловай палаты:
"Я лічу, роля СМІ ў экспарце вельмі вялікая. Сёння мы ставілі мэту пазнаёміць бліжэй менеджараў нашых прадпрыемстваў са сродкамі масавай інфармацыі".
У такім фармаце мерапрыемства праходзіць упершыню. Яго ключавая асаблівасць - пэўныя кейсы і інструменты. Тэмы на парадку былі розныя: PR-стратэгіі, алгарытмы першых крокаў у медыя, эфектыўнае выкарыстанне сацсетак і іншых лічбавых інструментаў.