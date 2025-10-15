Прасоўванне айчынных брэндаў: якая роля ў гэтай справе ў беларускіх медыя

Беларуская гандлёва-прамысловая палата як арганізатар семінара сабрала парадку 100 спецыялістаў: прадпрыемствы і тыя, хто займаецца прасоўваннем прадукцыі на сусветныя рынкі. Сярод спікераў - журналісты замежныя і беларускія, медыя-эксперты, кіраўнікі СМІ, і тыя, хто сапраўды ведае, як з дапамогай пісьменна выбудаванай інфармацыйнай кампаніі можна павялічыць пазнавальнасць прадукцыі на знешнім контуры.

У такім фармаце мерапрыемства праходзіць упершыню. Яго ключавая асаблівасць - пэўныя кейсы і інструменты. Тэмы на парадку былі розныя: PR-стратэгіі, алгарытмы першых крокаў у медыя, эфектыўнае выкарыстанне сацсетак і іншых лічбавых інструментаў.