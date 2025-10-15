3.73 BYN
Прэзідэнт Беларусі патрэбаваў навесці жалезны парадак на АЗС
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пазначыў задачу да панядзелка навесці жалезны парадак з чэргамі, якія ўтвараюцца на аўтазаправачных станцыях. Аб гэтым беларускі лідар заявіў падчас нарады ў Мінску, паведаміла БЕЛТА.
Звяртаючыся да прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, Прэзідэнт адобрыў яго выказванне напярэдадні ў інтэрв'ю журналістам у пытанні дастатковага забеспячэння ўнутранага рынку нафтапрадуктамі. "Ты правільна ўчора сказаў у інтэрв'ю - ні ў якім разе не пакрыўдзіць беларусаў. Рынак Беларусі - гэта святое", - сказаў Прэзідэнт.
Разам з тым Аляксандру Лукашэнку паступае інфармацыя, што людзі скардзяцца на чэргі: "Ужо некаторыя (чытаю): "Вы ведаеце, чэргі вялікія на АЗС".
Прэзідэнт расказаў, што спачатку задаўся пытаннем, у чым прычына такой сітуацыі і няўжо ўрад не выконвае даручэнне аб тым, каб унутраны рынак у дастатковым аб'ёме забяспечваўся палівам. Аднак, як аказалася, пытанне было ў тым, што акрамя запраўкі аўтамабіляў наведвальнікі АЗС карыстаюцца паслугамі кафэ. "Машыны паставілі ўпоперак, ніхто праехаць не можа. А яны ў кафэ каву п'юць", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт нагадаў, што ў свой час людзі літаральна патрабавалі, каб на кожнай запраўцы былі спадарожныя тавары і магчымасць, напрыклад, папіць каву.
"Машыну паставілі. - "Прэзідэнт, прыйдзі, навядзі парадак!" Вы што там, звар'яцелі? Вы прасілі? Прасілі. Я прыняў рашэнне - на кожнай запраўцы павінны быць спадарожныя тавары і кава. - "Сёння не можам пад'ехаць, заправіцца, таму што не там аўтамабілі стаяць..." - адзначыў ён.
Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да дзяржсакратара Савета бяспекі, папрасіў даручыць кіраўніку МУС навесці парадак у гэтым пытанні: "Даручыце Кубракову, каб ён там да панядзелка навёў жалезны парадак".