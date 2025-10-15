3.73 BYN
Лукашэнка аб прагнозах на 2026 год: Патрэбен рэалістычны, але напружаны сцэнарый
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка патрэбаваў, каб прагнозныя паказчыкі на 2026 год утрымоўвалі рэалістычны, але напружаны сцэнарый. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на нарадзе аб праектах прагнозных дакументаў на наступны год, піша БЕЛТА.
"У адносінах да прагнозных паказчыкаў на 2026 год: патрэбны рэалістычны, але напружаны сцэнарый", - сказаў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка не выключае таго, што нехта можа прапанаваць тэмпы вышэйшыя за ацэначны рост у 2,8 %. "Нехта прапануе 3-3,5 % - калі ласка. Дзе, за кошт чаго і як сам упражэцца ў павышэнне гэтай дынамікі. Калі нехта ніжэй - няхай растлумачыць, як гэта будзе ўспрынята нашым грамадствам і як будзе жыць Беларусь. А не проста ўстаць і сказаць: "Вось, цяпер мала плануем, трэба больш". За кошт чаго?" - абазначыў падыход кіраўнік дзяржавы.
Ён папрасіў далажыць, што канкрэтна бралася за аснову росту эканомікі, які ўрад ацэньвае на ўзроўні 102,8 %. Ён канстатаваў, што расійская эканоміка сціскаецца, і наогул не ўлічваць гэту сітуацыю нельга, таму што каля 67 % экспарту і 56 % імпарту прыпадае на Расію. "Значыць, тым больш нам патрэбны падрабязныя алічбаваныя таварныя планы (матрыцы): што і ў якіх аб'ёмах вырабляем, куды прадаём і колькі валюты прывязём у краіну", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.