ЗША значна скароцяць колькасць бежанцаў, якіх будуць прымаць

Выява

Амерыканскія СМІ паведамляюць, што Белы дом распарадзіўся рэзка скараціць колькасць бежанцаў, якіх будуць прымаць: пры Байдэне ў краіну пускалі 125 тыс. за год, зараз будуць толькі 7,5 тыс.

Больш за тое, зараз гэта будуць белыя жыхары Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Еўропы. Дэмакратычная прэса абвінавачвае Трампа ў расізме.

Зніжэнне квот у 15 разоў зразумелае: Трамп называе барацьбу з міграцыяй сваім прыярытэтам. З-за гэтага нават успыхваюць сутыкненні на вуліцах амерыканскіх гарадоў.

