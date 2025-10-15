3.73 BYN
ЗША значна скароцяць колькасць бежанцаў, якіх будуць прымаць
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амерыканскія СМІ паведамляюць, што Белы дом распарадзіўся рэзка скараціць колькасць бежанцаў, якіх будуць прымаць: пры Байдэне ў краіну пускалі 125 тыс. за год, зараз будуць толькі 7,5 тыс.
Больш за тое, зараз гэта будуць белыя жыхары Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Еўропы. Дэмакратычная прэса абвінавачвае Трампа ў расізме.
Зніжэнне квот у 15 разоў зразумелае: Трамп называе барацьбу з міграцыяй сваім прыярытэтам. З-за гэтага нават успыхваюць сутыкненні на вуліцах амерыканскіх гарадоў.