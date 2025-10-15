3.71 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Аперацыя ў Газе прадоўжыцца, калі ХАМАС не раззброіцца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перамір'е на Блізкім Усходзе можа скончыцца ў любы момант. Аб гэтым заявіў міністр абароны Ізраіля Ісраэль Кац.
Краіна гатова вярнуцца да вайны ў Газе, калі ХАМАС не здасць зброю і не выканае ўмовы пагаднення, у тым ліку ў частцы перадачы цел усіх загінуўшых заложнікаў.
Паводле слоў міністра, Ізраіль дзейнічае ў каардынацыі з ЗША і мае намер дабіцца поўнага разгрому ХАМАС, дэмілітарызацыі Газы і ўхілення тэрарыстычнай інфраструктуры.
Мінабароны Ізраіля ўжо даручыла арміі распрацаваць "усёабдымны план" на выпадак зрыву мірнага ўрэгулявання. Запамогай стала тое, што ХАМАС вярнуў толькі чвэрць загінуўшых заложнікаў, бо пошук цел нібыта патрабуе значных намаганняў і спецабсталявання. У СМІ усё часцей перамір'е называюць часовай паўзай.