Цэнтр інфармацыйных тэхналогій і кібербяспекі адкрылі ў БДУІР
Аўтар:Анастасія Рудзкая
На прадпрыемствах Беларусі - прыток маладых спецыялістаў. Практычную падрыхтоўку для рэальнага сектара ВНУ вядуць з першых курсаў.
Асаблівая ўвага ў адукацыі надаецца падрыхтоўцы маладых кадраў менавіта з практычнага боку. У беларускіх універсітэтах дзейнічаюць галіновыя лабараторыі. Напрыклад, у БДУІР адкрыўся спецыялізаваны цэнтр.
Цэнтр інфармацыйных тэхналогій і кібербяспекі адкрыты сумесна з кампаніяй па распрацоўцы комплексных праграмна-тэхнічных рашэнняў у рэальным сектары эканомікі і бізнесу. Стварэнне такіх праектаў - гэта ўклад у тэхналагічны суверэнітэт Беларусі (гл. відэа).