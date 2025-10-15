Глядзець анлайнПраграма ТБ
Цэнтр інфармацыйных тэхналогій і кібербяспекі адкрылі ў БДУІР

На прадпрыемствах Беларусі - прыток маладых спецыялістаў. Практычную падрыхтоўку для рэальнага сектара ВНУ вядуць з першых курсаў.

Асаблівая ўвага ў адукацыі надаецца падрыхтоўцы маладых кадраў менавіта з практычнага боку. У беларускіх універсітэтах дзейнічаюць галіновыя лабараторыі. Напрыклад, у БДУІР адкрыўся спецыялізаваны цэнтр.

Цэнтр інфармацыйных тэхналогій і кібербяспекі адкрыты сумесна з кампаніяй па распрацоўцы комплексных праграмна-тэхнічных рашэнняў у рэальным сектары эканомікі і бізнесу. Стварэнне такіх праектаў - гэта ўклад у тэхналагічны суверэнітэт Беларусі (гл. відэа).

