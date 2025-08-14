Банкам рэкамендуюць дапамагаць невялікім прадпрыемствам у аналізе іх планаў развіцця - Галоўчанка

Дыялог дзяржавы і прыватнага сектара - той фундамент, на якім грунтуецца стабільнасць і працвітанне. Банкаўскі сектар павінен удзельнічаць у фінансаванні эканомікі. Такі ключавы пасыл Прэзідэнта на нядаўняй сустрэчы кіраўніку Нацбанка. Праект рэгулятара "Нашы чэмпіёны" як раз для павышэння даступнасці фінансаў для малога і сярэдняга бізнесу, тых, хто паспяхова развіваецца, займаецца імпартазамяшчэннем і ўносіць свой ўклад у рост ВУП краіны. Сёння пра інвестактыўнасць гаварылі на Брэстчыне.