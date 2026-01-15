3.71 BYN
Беларусь і Катар плануюць развіваць інвестыцыйнае супрацоўніцтва і турызм
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Катар плануюць актывізаваць супрацоўніцтва ў інвестыцыйнай сферы і турызме. Перспектывы ўзаемадзеяння абмеркавалі 16 студзеня ў Савеце Рэспублікі.
Бакі абмеркавалі бягучы стан і далейшыя кірункі двухбаковага ўзаемадзеяння. Асаблівую ўвагу надалі гандлёва-эканамічнаму і інвестыцыйнаму супрацоўніцтву. Таксама ў цэнтры ўвагі - развіццё турызму і гуманітарных сувязяў (больш падрабязна - глядзіце відэа).