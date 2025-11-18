3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Беларусь і Казахстан плануюць дасягнуць тавараабароту ў 1 млрд долараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Казахстан плануюць у найбліжэйшы час дасягнуць тавараабароту ў мільярд долараў, а ў перспектыве і падвоіць гэты паказчык.
19 лістапада аб сумесных эканамічных планах гаварылі прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын і міністр гандлю і інтэграцыі Казахстана Арман Шакаліеў.
Дамоўленасць аб сустрэчы дасягнута падчас нядаўняга візіту нашай урадавай дэлегацыі. Такія інтэнсіўныя кантакты гавораць аб асаблівым статусе адносін, якія даюць і добры эканамічны плён.
Па выніках дзевяці месяцаў рост тавараабароту - каля 20 %. Тым не менш ёсць значныя рэзервы. Падрыхтаваны канкрэтныя прапановы, дзе мы можам быць карысныя адно аднаму яшчэ.
Фота БЕЛТА