Беларусь і Казахстан плануюць дасягнуць тавараабароту ў 1 млрд долараў

Беларусь і Казахстан плануюць у найбліжэйшы час дасягнуць тавараабароту ў мільярд долараў, а ў перспектыве і падвоіць гэты паказчык.

19 лістапада аб сумесных эканамічных планах гаварылі прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын і міністр гандлю і інтэграцыі Казахстана Арман Шакаліеў.

Дамоўленасць аб сустрэчы дасягнута падчас нядаўняга візіту нашай урадавай дэлегацыі. Такія інтэнсіўныя кантакты гавораць аб асаблівым статусе адносін, якія даюць і добры эканамічны плён.

Па выніках дзевяці месяцаў рост тавараабароту - каля 20 %. Тым не менш ёсць значныя рэзервы. Падрыхтаваны канкрэтныя прапановы, дзе мы можам быць карысныя адно аднаму яшчэ.

