Беларусы будуюць як мае быць: экспарт паслуг у Расіі па выніках 2025 года перавысіў млрд долараў
Беларусь нарошчвае эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй ва ўсіх сферах. Адна з прыярытэтных - будаўніцтва. Экспарт паслуг па выніках мінулага года перавысіў мільярд долараў. Свой падыход да кожнага рэгіёна вялікай краіны. Нашы спецыялісты моцныя ва ўзвядзенні сацыяльных аб'ектаў.
Школы і дзіцячыя сады функцыянуюць у Ніжагародскай, Варонежскай, Уладзімірскай абласцях. Таксама будуем цэлыя жылыя кварталы. Напрыклад, такі хутка з'явіцца ў Санкт-Пецярбургу. А пад Калугай хутка будзе гатовы прыняць першых жыхароў малапавярховы жылы комплекс. Індывідуальная забудова - гэта актуальны трэнд на рынку нерухомасці, які становіцца папулярным дзякуючы нашым спецыялістам.
Расія застаецца асноўным кірункам для экспарту будаўнічых паслуг. На яе прыпадае 70 % усяго аб'ёму.