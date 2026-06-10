Касавіца ў разгары: на асаблівым кантролі кадры, тэхніка, бяспечныя ўмовы працы

Гарачая пара ў гаспадарках краіны - касавіца. На асаблівым кантролі забяспечанасць кадрамі, тэхнікай, стварэнне бяспечных умоў для працы. Паскорыць тэмпы корманарыхтоўкі, не страчваючы ў якасці, аграрыям дапамагаюць механізаваныя атрады, у тым ліку райаграсэрвісаў. Шум камбайнаў у палях не сціхае нават са змярканнем.