3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Касавіца ў разгары: на асаблівым кантролі кадры, тэхніка, бяспечныя ўмовы працы
Аўтар:Андрэй Ястрабаў
Гарачая пара ў гаспадарках краіны - касавіца. На асаблівым кантролі забяспечанасць кадрамі, тэхнікай, стварэнне бяспечных умоў для працы. Паскорыць тэмпы корманарыхтоўкі, не страчваючы ў якасці, аграрыям дапамагаюць механізаваныя атрады, у тым ліку райаграсэрвісаў. Шум камбайнаў у палях не сціхае нават са змярканнем.
Час зялёнага жніва, а значыць, вялікага малака. На дапамогу аграрыям прыйшлі механізаваныя атрады. Распавядзём аб прагнозах на ўраджай і тых, хто адказвае за харчовую бяспеку краіны (гл. відэа).