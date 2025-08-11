3.72 BYN
Лукашэнка: Банкаўская сістэма павінна спрыяць росту эканомікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аб рабоце банкаўскай сістэмы і сітуацыі на фінансавым рынку ішла размова ў Палацы Незалежнасці 12 жніўня. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад кіраўніка Нацбанка Рамана Галоўчанкі.
Раман Галоўчанка расказаў, як выконваюцца даручэнні кіраўніка дзяржавы, якія пастаўлены перад новым саставам праўлення. Сітуацыя ў фінансавай сферы характарызуецца як добрая. Новаму кіраўніку галоўнага фінансавага рэгулятара пачынаць работу прыйшлося з дысцыпліны. Ацэнка работы банкаў без суб'ектывізму толькі адна - гэта вынік (падрабязнасці ў відэа).