Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

Лясгасы Мінскай вобласці плануюць нарыхтаваць каля 4 тыс. т бярозавіка

Стартаваў сезон нарыхтоўкі бярозавіка. Першымі ў Мінскай вобласці збор пачалі Маладзечанскі і Салігорскі раёны.

Усяго лясгасы рэгіёна плануюць нарыхтаваць каля 4 тыс. т прыроднага карыснага прадукту.

Падсочку дрэў вядуць перш за ўсё на ўчастках, дзе ў найбліжэйшыя 5 гадоў чакаецца планавая высечка.

Літр бярозавіка ў лясніцтвах каштуе 42 капейкі, на лакацыях у раёнах - 48. У сталіцы - 55 капеек.

Разделы:

ЭканомікаГрамадства