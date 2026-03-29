Лясгасы Мінскай вобласці плануюць нарыхтаваць каля 4 тыс. т бярозавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Стартаваў сезон нарыхтоўкі бярозавіка. Першымі ў Мінскай вобласці збор пачалі Маладзечанскі і Салігорскі раёны.
Усяго лясгасы рэгіёна плануюць нарыхтаваць каля 4 тыс. т прыроднага карыснага прадукту.
Падсочку дрэў вядуць перш за ўсё на ўчастках, дзе ў найбліжэйшыя 5 гадоў чакаецца планавая высечка.
Літр бярозавіка ў лясніцтвах каштуе 42 капейкі, на лакацыях у раёнах - 48. У сталіцы - 55 капеек.