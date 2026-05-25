Мінская вобласць і Шаньдун падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве

Мінская вобласць і правінцыя Шаньдун падпісалі пагадненне аб дружалюбных адносінах. Дакумент састаўлены напярэдадні ў рамках Міжнароднай канферэнцыі па развіцці супрацоўніцтва з гарадамі-пабрацімамі.

Галоўная тэма перамоў - пастаўкі аўтакампанентаў у Беларусь і стварэнне сумеснай вытворчасці на пляцоўцы "Вялікага каменя".

Адзначым, гэта ўжо другі кітайскі рэгіён, з якім Мінская вобласць усталявала пабрацімскія сувязі: першым была правінцыя Чунцын.

