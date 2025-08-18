3.70 BYN
На Іран наложана 4268 санкцый. Нягледзячы на сур'ёзны націск, краіна праводзіць незалежную палітыку
Аўтар:Аляксей Марцінёнак
Аснова кантактаў Беларусі і Ірана - эканоміка. Летась тавараабарот вырас на чвэрць. А па выніках I квартала 2025-га дынаміка яшчэ больш высокая - ужо +42 %. Таксама паміж краінамі за гады дыпадносін падпісана каля 45 дакументаў. Сёння ў працы яшчэ каля 10. Яны датычацца транспарту, аховы здароўя, лясной гаспадаркі, інвестыцый і іншых кірункаў.
Эканамічны патэнцыял, безумоўна, шырэйшы, калі яго разглядаць праз палітычную прызму новых рэалій. Членства Ірана ў ШАС і БРІКС, статус назіральніка гэтай краіны ў ЕАЭС - нашы пункты росту, якімі трэба скарыстацца (падрабязнасці ў відэа).