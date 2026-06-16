3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Прамысловасць, IT і турызм: у якіх сферах Беларусь і Узбекістан абмяркоўваюць сумесныя праекты
Аўтар:Антон Малюта
Беларусь і Узбекістан маюць намер у найбліжэйшыя гады ўзяць планку тавараабароту 2 млрд долараў. Стаўка на рост узаемных інвестыцый. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын, выступаючы на пленарным пасяджэнні Ташкенцкага міжнароднага інвестыцыйнага форуму.
Сталіца Узбекістана гэтымі днямі з'яўляецца цэнтрам прыцягнення бізнесменаў, фінансістаў і эканамістаў не толькі з Цэнтральнай Азіі, але і з усяго свету. Беларусь не прапусціла магчымасць паўдзельнічаць у глабальнай падзеі, тым больш што краіну там добра ведаюць.
Для Беларусі Узбекістан - стратэгічна абсалютна зразумелы і надзейны партнёр. З такім партнёрам не хочацца спыняцца на дасягнутым (гл. відэа).