Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Развіццё супрацоўніцтва Беларусі і КНР абмеркавалі на трэцім пасяджэнні Камітэта высокага ўзроўню

Пра развіццё супрацоўніцтва Беларусі і Кітая гаварылі 17 чэрвеня ў Савеце Рэспублікі на трэцім пасяджэнні Камітэта высокага ўзроўню.

У цэнтры ўвагі знаходзяцца гандлёва-эканамічныя адносіны, інвестыцыйнае, міжрэгіянальнае, моладзевае супрацоўніцтва, а таксама ўзаемная падтрымка ў міжнародных арганізацыях. Беларускі бок прапанаваў пашырыць парадак дня будучых сустрэч камітэта. У прыярытэце для сумеснай працы - абарона традыцыйных сямейных каштоўнасцей, умацаванне інструментаў рэгіянальнага супрацоўніцтва і фарміраванне новай, справядлівай архітэктуры еўразійскай бяспекі.

Нагадаем, Камітэт высокага ўзроўню створаны 4 гады таму. За гэты час адбыўся шэраг візітаў, які даў імпульс рэалізацыі многіх праектаў. Галоўная мэта - умацаванне адносін паміж дзяржавамі па ўсіх кірунках.

Разделы:

Эканоміка