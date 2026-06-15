3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Развіццё супрацоўніцтва Беларусі і КНР абмеркавалі на трэцім пасяджэнні Камітэта высокага ўзроўню
Пра развіццё супрацоўніцтва Беларусі і Кітая гаварылі 17 чэрвеня ў Савеце Рэспублікі на трэцім пасяджэнні Камітэта высокага ўзроўню.
У цэнтры ўвагі знаходзяцца гандлёва-эканамічныя адносіны, інвестыцыйнае, міжрэгіянальнае, моладзевае супрацоўніцтва, а таксама ўзаемная падтрымка ў міжнародных арганізацыях. Беларускі бок прапанаваў пашырыць парадак дня будучых сустрэч камітэта. У прыярытэце для сумеснай працы - абарона традыцыйных сямейных каштоўнасцей, умацаванне інструментаў рэгіянальнага супрацоўніцтва і фарміраванне новай, справядлівай архітэктуры еўразійскай бяспекі.
Нагадаем, Камітэт высокага ўзроўню створаны 4 гады таму. За гэты час адбыўся шэраг візітаў, які даў імпульс рэалізацыі многіх праектаў. Галоўная мэта - умацаванне адносін паміж дзяржавамі па ўсіх кірунках.