Развіццё супрацоўніцтва Беларусі і КНР абмеркавалі на трэцім пасяджэнні Камітэта высокага ўзроўню

У цэнтры ўвагі знаходзяцца гандлёва-эканамічныя адносіны, інвестыцыйнае, міжрэгіянальнае, моладзевае супрацоўніцтва, а таксама ўзаемная падтрымка ў міжнародных арганізацыях. Беларускі бок прапанаваў пашырыць парадак дня будучых сустрэч камітэта. У прыярытэце для сумеснай працы - абарона традыцыйных сямейных каштоўнасцей, умацаванне інструментаў рэгіянальнага супрацоўніцтва і фарміраванне новай, справядлівай архітэктуры еўразійскай бяспекі.