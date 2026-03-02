3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Рыжанкоў прыбыў з рабочым візітам у Тагалезскую Рэспубліку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Таго выбудоўваюць якасна новы ўзровень адносін. Міністр замежных спраў нашай краіны прыбыў з рабочым візітам у Тагалезскую Рэспубліку.
У складзе беларускай дэлегацыі таксама прадстаўнікі міністэрстваў прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Перададзены на разгляд тагалезскім партнёрам пакет праектаў галіновых пагадненняў.
Максім Рыжанкоў правёў гутарку са старшынёй Савета міністраў Таго. Падчас сустрэч дыпламат перадаў кіраўніку тагалезскага ўрада запрашэнне ад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі наведаць нашу краіну. Яно было прынята з падзякай.
Фота МЗС