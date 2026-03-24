Татарыновіч: Асноўная мэта пяцігодкі - павысіць якасць жыцця кожнага беларуса

25 сакавіка ў Гродзенскай вобласці абмяркоўваюць стратэгію ўстойлівага развіцця рэгіёна да 2040 года. Акцэнт на развіцці ўстойлівай энергетыкі і сучаснай інфраструктуры.

На прыкладзе Астравецкага раёна ацанілі патэнцыял малых населеных пунктаў. У Астраўцы зафіксаваны самы нізкі працэнт разводаў сярод гарадоў з колькасцю ад 10 да 50 тыс. чалавек. А Беларуская АЭС, размешчаная ў рэгіёне, выпрацоўвае 40 % электраэнергіі ўсёй краіны. Гэта дазваляе штогод скарачаць выкіды ў атмасферу на 7 млн тон.

Таксама спыніліся на пытаннях якасці адукацыі, развіцця інтэлектуальнай эканомікі і гарантавання экалагічнай бяспекі.

Сёння ў міжнародным рэйтынгу Мэт устойлівага развіцця Беларусь займае 32 месца з 167 краін. Узровень прагрэсу перавышае 82 %.

