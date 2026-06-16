Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

Тэхналагічны суверэнітэт і курс на інавацыі: як рабатызацыя змяняе беларускую прамысловасць

Рабатызацыя прамысловасці - стратэгічная задача Беларусі. Для паскоранага развіцця гэтай сферы кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ "Аб стымуляванні рабатызацыі". Ключавыя задачы - дапамагчы прадпрыемствам закупіць абсталяванне і наладзіць уласную вытворчасць. Стварэнне айчынных робатаў плануецца на пачатковым этапе з выкарыстаннем камплектуючых ад лепшых сусветных вытворцаў з паступовай іх лакалізацыяй на беларускіх прадпрыемствах (гл. відэа). 

Разделы:

ЭканомікаТэхналогіі