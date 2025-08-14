У Барысаўскага камбіната хлебапрадуктаў ураджайнасць рапсу 40 і вышэй цэнтнераў з гектара

Павялічваюць тэмпы і аб'ёмы ўборкі збожжавых аграрыі Мінскай вобласці. Тэхніка гэтымі сонечнымі днямі працуе ў палях у кругласутачным рэжыме. Актыўна зараз малоцяць і рапс. Гэтай важнай у АПК культуры ўжо сабрана больш як 280 тысяч тон. Значны ўклад тут у Барысаўскага камбіната хлебапрадуктаў. На яго палях ураджайнасць рапсу 40 і вышэй цэнтнераў з гектара (што вышэй за сярэдні па краіне). Нямала ў прадпрыемства і камбайнёраў-тысячнікаў. Напярэдадні трох хлебаробаў прама ў полі ўзнагародзіў прафсаюз (глядзіце відэа).