Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

У Беларусі намалочана больш за 9,9 млн т збожжа з рапсам і кукурузай

На 22 кастрычніка вага нашага агульнага каравая склала 9 млн 923 тыс. т збожжа разам з рапсам і кукурузай.

Збожжавыя і зернебабовыя культуры з кукурузай убраныя з 91 % плошчаў. Сярэдняя ўраджайнасць вышэйшая за леташнюю на 4,9 цэнтнера з гектара.

Харчовага збожжа пастаўлена ў рахунак дзяржзаказа 98 % ад плана. Нарыхтавана 185 тыс. т ільнотрасты, 99 % сенажу, 84 сіласу і 89 % ад плана травяных кармоў.

Цукровыя буракі ўбраны з 72 % плошчаў, бульбы накапана 663 тыс. т, што больш, чым летась.

Фота pixabay.com

Разделы:

ЭканомікаСельская гаспадарка