У Беларусі намалочана больш за 9,9 млн т збожжа з рапсам і кукурузай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На 22 кастрычніка вага нашага агульнага каравая склала 9 млн 923 тыс. т збожжа разам з рапсам і кукурузай.
Збожжавыя і зернебабовыя культуры з кукурузай убраныя з 91 % плошчаў. Сярэдняя ўраджайнасць вышэйшая за леташнюю на 4,9 цэнтнера з гектара.
Харчовага збожжа пастаўлена ў рахунак дзяржзаказа 98 % ад плана. Нарыхтавана 185 тыс. т ільнотрасты, 99 % сенажу, 84 сіласу і 89 % ад плана травяных кармоў.
Цукровыя буракі ўбраны з 72 % плошчаў, бульбы накапана 663 тыс. т, што больш, чым летась.
Фота pixabay.com