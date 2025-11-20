Глядзець анлайнПраграма ТБ
Чысціня і бяспека ў дварах: камунальныя службы гатовы да зімовага сезона

Камунальныя службы Мінска гатовы да зімовага сезона. Для аператыўнага рэагавання на выклікі надвор'я ў горадзе будзе задзейнічана больш за 100 адзінак снегапрыбіральнай тэхнікі.

Асаблівая ўвага нададзена ўборцы тратуараў. Для гэтага падрыхтавана больш як 120 адзінак снегапрыбіральшчыкаў і райдэраў. Акрамя таго, для апрацоўкі пешаходных тратуараў і лесвіц нарыхтавана 2,5 тыс. т супрацьгалалёдных матэрыялаў.

Анастасія Сулімская, прэс-сакратар Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі:

"ЖРЭА раёнаў укамплектаваны неабходным інвентаром, нарыхтавана больш чым 5 тыс. снегавых лапат. Вядзецца падрыхтоўчая работа для ўборкі снегу і наледзі з дахаў".

Таксама ўкамплектаваны брыгады вадзіцеляў і механікаў. Комплексны падыход і своечасовае навучанне дазволяць аператыўна справіцца з сезоннымі ападкамі.

