Чысціня і бяспека ў дварах: камунальныя службы гатовы да зімовага сезона
Камунальныя службы Мінска гатовы да зімовага сезона. Для аператыўнага рэагавання на выклікі надвор'я ў горадзе будзе задзейнічана больш за 100 адзінак снегапрыбіральнай тэхнікі.
Асаблівая ўвага нададзена ўборцы тратуараў. Для гэтага падрыхтавана больш як 120 адзінак снегапрыбіральшчыкаў і райдэраў. Акрамя таго, для апрацоўкі пешаходных тратуараў і лесвіц нарыхтавана 2,5 тыс. т супрацьгалалёдных матэрыялаў.
Анастасія Сулімская, прэс-сакратар Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі:
"ЖРЭА раёнаў укамплектаваны неабходным інвентаром, нарыхтавана больш чым 5 тыс. снегавых лапат. Вядзецца падрыхтоўчая работа для ўборкі снегу і наледзі з дахаў".
Таксама ўкамплектаваны брыгады вадзіцеляў і механікаў. Комплексны падыход і своечасовае навучанне дазволяць аператыўна справіцца з сезоннымі ападкамі.