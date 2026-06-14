17 чэрвеня пачынаецца кастынг-турнэ праектаў "Фактар. BY" і "Фактар. BY 60+" у Брэсце

За 4 тыдні каманда самага тытулаванага і папулярнага шоу Беларусі наведае кожны абласны цэнтр. Акрамя таго, праслухоўванні пройдуць у Пінску, Баранавічах і Бабруйску.

На іншых паглядзець і сябе паказаць змогуць беларусы ад 16 гадоў. Спяваюць удзельнікі кастынгу традыцыйна без фанаграмы, а капэла.

Кастынг будзе праходзіць па вуліцы Багданчука, 125. У 12:00 пачнецца рэгістрацыя заявак, анкеты для іх можна запоўніць ужо зараз на сайце news.by. Кастынг будзе праходзіць да 18:00.