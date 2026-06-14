3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
17 чэрвеня пачынаецца кастынг-турнэ праектаў "Фактар. BY" і "Фактар. BY 60+" у Брэсце
Ужо 17 чэрвеня пачынаецца пошук новых галасоў на "Фактар. BY" і "Фактар. BY 60+". Белтэлерадыёкампанія адправілася ў 6-е талент-турнэ.
За 4 тыдні каманда самага тытулаванага і папулярнага шоу Беларусі наведае кожны абласны цэнтр. Акрамя таго, праслухоўванні пройдуць у Пінску, Баранавічах і Бабруйску.
На іншых паглядзець і сябе паказаць змогуць беларусы ад 16 гадоў. Спяваюць удзельнікі кастынгу традыцыйна без фанаграмы, а капэла.
Права першым заявіць пра сябе дасталося Брэсцкай вобласці. Гэта цалкам заслужана, бо трыумфатары праекта "Фактар. BY" і "Фактар. BY 60+" родам як раз-такі з Баранавіч, але туды кастынг-група паедзе ўпершыню. 16 і 17 чэрвеня яны будуць выбіраць лепшых сярод шматлікіх прэтэндэнтаў.
Кастынг будзе праходзіць па вуліцы Багданчука, 125. У 12:00 пачнецца рэгістрацыя заявак, анкеты для іх можна запоўніць ужо зараз на сайце news.by. Кастынг будзе праходзіць да 18:00.