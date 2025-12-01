3 снежня завяршаюцца здымкі псіхалагічнай драмы "Бацька Мінай. Партызанская легенда"

Прэм'ера драмы пра бацьку Міная можа адбыцца ўжо ў 2026 годзе да Дня Незалежнасці Беларусі. 3 снежня на натурпляцоўцы пад Смалявічамі адбудзецца фінальная здымачная змена для стваральнікаў партызанскай легенды.

"Бандыт нумар адзін" для немцаў - Мінай Шмыроў - помсціць здраднікам за забойства сваіх чацвярых дзяцей. Развязка сцэнарыя пабудавана на рэальных падзеях у віцебскіх лясах.