3 снежня завяршаюцца здымкі псіхалагічнай драмы "Бацька Мінай. Партызанская легенда"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэм'ера драмы пра бацьку Міная можа адбыцца ўжо ў 2026 годзе да Дня Незалежнасці Беларусі. 3 снежня на натурпляцоўцы пад Смалявічамі адбудзецца фінальная здымачная змена для стваральнікаў партызанскай легенды.
"Бандыт нумар адзін" для немцаў - Мінай Шмыроў - помсціць здраднікам за забойства сваіх чацвярых дзяцей. Развязка сцэнарыя пабудавана на рэальных падзеях у віцебскіх лясах.
Лёс Бацькі Міная ў выкананні народнага артыста Расіі Аляксея Краўчанкі, праз 40 гадоў пасля ваеннай драмы "Ідзі і глядзі" Флёра зноў вярнуўся аднаўляць гістарычную справядлівасць. Дарэчы, галоўную ролю ў сцэнарыі спецыяльна пісалі пад акцёра.