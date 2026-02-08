Ад сімфоній да папулярнай музыкі - 80 гадоў з дня нараджэння кампазітара Эдуарда Зарыцкага

У свае 20 Зарыцкі стаў самым маладым членам Беларускага саюза кампазітараў. Ствараў у тандэме з народным артыстам Беларусі Міхаілам Фінбергам. У Нацыянальным акадэмічным канцэртным аркестры Зарыцкі быў правай рукой маэстра. Для калектыву ствараў музычныя праграмы на вершы Коласа, Купалы, Караткевіча.