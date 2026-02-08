Беларускія школьніцы з Астраўца трапілі ў фінал Атамнага тыдня моды ў Маскве

Беларускія васількі" - на Краснай плошчы. Атамны тыдзень моды ўпершыню прайшоў у Маскве пры падтрымцы карпарацыі "Расатама".



У заключным гала-паказе прымалі ўдзел як юныя дызайнеры з атамных гарадоў Расіі, Турцыі і Беларусі, так і мэтры моднай індустрыі.



У фінал конкурсу "Тэрыторыя поспеху: мода" трапілі школьніцы з беларускага Астраўца. Праграма Атамнага моднага тыдня ўключала ў сябе навучальны курс для 70 удзельнікаў праекта. Наведванне выстаў і профільных ВНУ, а таксама лекцыі і майстар-класы ад вядучых экспертаў індустрыі моды.