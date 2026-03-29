Дзяржансамбль танца Беларусі працуе над прэм'ерай канцэрта "Заўсёды быць заўтра"

Дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі рыхтуе прэм'еру "Заўсёды быць заўтра". Канцэрт прысвечаны мэтру беларускай харэаграфіі.

Новую праграму пакажуць да 40-годдзя працы ў калектыве мастацкага кіраўніка, народнага артыста Беларусі Валянціна Дудкевіча. Сёння калектыў носіць званне заслужанага, але ў свой час Валянціна Уладзіміравіча прызначылі для выратавання трупы і ўзняцця ўзроўню майстэрства. Упершыню ансамбль выступіць у суправаджэнні Нацыянальнага Прэзідэнцкага аркестра Беларусі. Авацыі збяруць 14 красавіка ў Вялікай зале Палаца Рэспублікі.

