Дзяржансамбль танца Беларусі працуе над прэм'ерай канцэрта "Заўсёды быць заўтра"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі рыхтуе прэм'еру "Заўсёды быць заўтра". Канцэрт прысвечаны мэтру беларускай харэаграфіі.
Новую праграму пакажуць да 40-годдзя працы ў калектыве мастацкага кіраўніка, народнага артыста Беларусі Валянціна Дудкевіча. Сёння калектыў носіць званне заслужанага, але ў свой час Валянціна Уладзіміравіча прызначылі для выратавання трупы і ўзняцця ўзроўню майстэрства. Упершыню ансамбль выступіць у суправаджэнні Нацыянальнага Прэзідэнцкага аркестра Беларусі. Авацыі збяруць 14 красавіка ў Вялікай зале Палаца Рэспублікі.