"Фактар.by": на шляху да фіналу засталося 6 удзельнікаў

Пакуль краіна пайшла на навагоднія выхадныя, фіналісты пятага сезона шоу "Фактар.by" гатовы да вакальнага паядынку. Ужо сёння, 2 студзеня, фіналісты зоймуць месцы зорных настаўнікаў і адчуюць, як гэта - быць па той бок сцэны. Удзельнікі аб'яднаюцца ў дуэты і наладзяць вакальную дуэль.

Стаўкі высокія: на коне не толькі магчымасць застацца ў прайм-тайм, але і ў сэрцах мільёнаў гледачоў. У мінулую пятніцу, 26 снежня, праект пакінула Юлія Салавей. Нагадаем, што да гэтага захаваць каманду ў поўным складзе атрымоўвалася толькі Вользе Бузавай (гл. відэа).

