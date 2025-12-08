3.77 BYN
Фільмы-лаўрэаты Еўразійскай кінапрэміі "Брыльянтавы матылёк" пакажуць у Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вяршкі кінавытворчасці сабраў кінатэатр "Масква". Еўразійскі "Оскар" перамясціўся ў Мінск. Пакуль чырвоная дарожка пустуе, таму што галоўныя героі гэтага сюжэту ўжо даўно сядзяць у глядзельнай зале.
Фільмам-адкрыццём стаў беларускі "Чорны замак". Экранізацыя рамана Караткевіча ўдастоена "Брыльянтавага матылька" ў намінацыі "Лепшы кампазітар". Карціна ўжо прайшлася па расійскіх гарадах. І пакуль глядач ацэньвае, спецыялісты канстатуюць (глядзіце відэа).