Імёны фіналістаў праекта "Фактар.by" ўжо вядомы - глядзім першы прамы эфір 5 снежня
Тузін фіналістаў шоу "Фактар.by" сфарміраваны! Мы ведаем, хто прайшоў да фінальнага этапу прамых эфіраў. Напярэдадні ўвечар, 28 лістапада, зорныя настаўнікі зрабілі выбар і ўшчыльнілі каманды на этапе "крэслы". Удзельнікі юбілейнага сезона змагаліся ў вакальнай бітве адзін з адным. А рашэнне кожны суддзя прымаў самастойна.
Такім чынам, 5 снежня ў прамым эфіры тэлеканала "Беларусь 1" - лепшыя галасы гэтага сезона - 12 фіналістаў пачнуць змагацца за сэрцы гледачоў. Бо на гэтым этапе менавіта гледачы будуць вырашаць, хто стане фаварытам праекта. Хто з каманды дзяўчат дзівы Вольгі Бузавай, юныя і амбіцыйныя падапечныя шоумена Стаса Ярушына, вопытныя выканаўцы народнага артыста Уладзіміра Громава або хлопцы пад апекай Дзяніса Клявера?
Не прапусціце прамы эфір 5 снежня.