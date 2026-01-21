Хлопцам усе "Фактар.by" падуладныя: ці стане выключэннем пяты сезон талент-шоу

Суперфінал традыцыйна адбудзецца на "Беларусь 1" у 20:45.

У барацьбе за званне пераможца сыдуцца прафесійны трактарыст, а сёння студэнт педагагічнага факультэта віцебскай ВНУ Клім Астрамовіч , жыхар Новага Урэнгоя эканаміст па адукацыі Ібрагім Карасаў , якога на радзіме называюць "ямальскім Павароці", а таксама ўраджэнка Гомельшчыны Аліна Гулевіч , якая гучна заявіла аб сабе на фестывалі "Вытокі" і нават паспела прайсці сцежкамі нацыянальных адбораў на "Славянскі базар".

Суперфінал шоу "Фактар.by" будзе ісці ў прамым эфіры. Артысты на біс выканаюць песні, з якімі прыйшлі на кастынг талент-шоу. І выступяць у тых жанрах, у якіх бачаць сябе на вялікіх сцэнах у будучыні.