Лёс паўфіналістаў народнага шоу "Фактар.ВУ 60+" у руках зорных настаўнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Праект, дзе сцэна пакорная любому ўзросту. "Фактар.ВУ 60+" зноў на экране. 20 лютага народнае шоу ўрываецца ў паўфінал. Нагадаем, што на мінулым тыдні зорным суддзям трэба было выбраць апошнюю чацвёрку фіналістаў. Па выніках трох кастынгаў прафесійнае журы адабрала 12 наймацнейшых галасоў, якія прадоўжаць шлях да перамогі.
Лёс паўфіналістаў у руках зорных настаўнікаў. Гледачы не ўплываюць на ход шоу, але падтрымліваюць фаварытаў праглядамі. Таму сустракаемся 20 лютага на тэлеканале "Беларусь 1" у 20:45 на самым народным шоу краіны.