"Мінскі джаз" пройдзе ў Белдзяржфілармоніі 31 студзеня і 1 лютага

Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі імя Міхаіла Фінберга выступіць 31 студзеня і 1 лютага. У афішы два канцэрты - дзве розныя праграмы. Не абыдзецца без джазавай класікі і імёнаў першага эшалона, такіх як Ірвінг Берлін.