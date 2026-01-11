Глядзець анлайнПраграма ТБ
Новую праграму "Масленка" рыхтуюцца паказаць "Харошкі"

Прэм'ерную праграму рыхтуе Беларускі дзяржаўны акадэмічны заслужаны харэаграфічны ансамбль "Харошкі". Тэатралізаваную "Масленку" адточваюць у рэпетыцыйных залах ужо некалькі месяцаў.

"Масленка" ад "Харошак"

"Харошкі" будуць здзіўляць гледача не толькі напаўненнем, але і афармленнем. Спецыяльна для новай канцэртнай праграмы калектыў вырабіў новыя касцюмы і нават напісаў музыку. Партытуры пісаў кампазітар Уладзімір Гінько.

Касцяк праграмы - людзі. Да прэм'еры рыхтуюцца лепшыя акадэмікі сцэны. Народную "Масленку" станцуюць, праспяваюць і нават сыграюць. Над стварэннем тэатральнага палатна працуе звыш 30 чалавек.

Сустракаць "Масленку" з ансамблем "Харошкі" гледачы будуць 15 і 16 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы.

