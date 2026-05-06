Пераможца шоу "Фактар. BY. Дзеці" 8 мая выберуць гледачы
Хто стане першым трыумфатарам "Фактар. BY. Дзеці"? 8 мая выберам усёй краінай. У 20:45 на "Беларусь 1" глядзіце суперфінал любімага талент-шоу.
8 галасоў, якіх больш за ўсіх падтрымліваюць беларусы, праспяваюць пад суправаджэнне Прэзідэнцкага аркестра. Парадуемся і майстар-класам ад настаўнікаў праекта.
NKEEEI, настаўнік талент-шоу "Фактар. BY. Дзеці":
"Хацеў сказаць дзякуй праекту, што так зоркі склаліся, што я сюды прыехаў, што я пазнаёміўся, што такое магія дзяцей, як яны могуць уплываць на цябе, якія эмоцыі выклікаць. Як у цябе ўсё ўнутры пасля зносін з імі, працы з імі ўсё змяняецца ў галаве, як ты адчуваеш гэтую дарослую адказнасць перад імі, таму што ты іх настаўнік".
Аляксей Вараб'ёў, настаўнік талент-шоу "Фактар. BY. Дзеці":
"Ганаруся сваімі дзеткамі ды і не толькі сваімі, а наогул усімі, хто выйшаў і ў суперфінал, і наогул усімі, хто быў тут, усімі, хто нават прыйшоў з першых кастынгаў".
8 мая - суперфінал талент-шоу "Фактар. BY. Дзеці". Памятайце, лёс пераможца ў вашых руках. Галасуйце за свайго фаварыта.