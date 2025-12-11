3.72 BYN
Рэкорд другога прамога эфіру "Фактар.by": звыш 50 тыс. тэлефонных званкоў за 15 хвілін галасавання
Шоу, дзе разгараецца канкурэнцыя і ідзе барацьба за галоўную сцэну краіны. Другі прамы эфір "Фактар.by" ператварыўся ў рэтрападарожжа. Гледачы пачулі легендарныя хіты дзевяностых і неонавых нулявых у свежым прачытанні і актыўна падтрымалі ўдзельнікаў. За 15 хвілін галасавання ў прамым эфіры зафіксавана звыш 50 тыс. тэлефонных званкоў - гэта рэкорд для юбілейнага сезона.
Другі прамы эфір: хто пакінуў праект?
Дзесяць удзельнікаў, чатыры каманды настаўнікаў Вольгі Бузавай, Стаса Ярушына, Дзяніса Клявера і Уладзіміра Громава змаглі здзівіць тэлегледача. Але далей прайшлі не ўсе. Праект пакінуў Ілья Шаршун - падапечны Стаса Ярушына. Яшчэ двое з найменшай колькасцю галасоў атрымалі магчымасць застацца, выканаўшы выратавальныя песні. Але зорнае журы падарыла шанец 18-гадовай Марыі Назаравай. А для Вікторыі Назаркі ўдзел у шоу завяршыўся.
Трэці прамы эфір глядзіце 19 снежня ў 20:45 на "Беларусь 1"
Ужо ў наступную пятніцу, 19 снежня, васьмёрку фіналістаў чакае новае выпрабаванне - пераўвасабленне ў жанры шансон. Душэўныя песні пра каханне прагучаць у прамым эфіры ў 20:45 на тэлеканале "Беларусь 1" і на сайце news.by. Голас гледачоў ізноў стане вырашальным, і менавіта ён наблізіць фаварытаў да суперфіналу.