Рэкорд другога прамога эфіру "Фактар.by": звыш 50 тыс. тэлефонных званкоў за 15 хвілін галасавання

Шоу, дзе разгараецца канкурэнцыя і ідзе барацьба за галоўную сцэну краіны. Другі прамы эфір "Фактар.by" ператварыўся ў рэтрападарожжа. Гледачы пачулі легендарныя хіты дзевяностых і неонавых нулявых у свежым прачытанні і актыўна падтрымалі ўдзельнікаў. За 15 хвілін галасавання ў прамым эфіры зафіксавана звыш 50 тыс. тэлефонных званкоў - гэта рэкорд для юбілейнага сезона.

Дзесяць удзельнікаў, чатыры каманды настаўнікаў Вольгі Бузавай, Стаса Ярушына, Дзяніса Клявера і Уладзіміра Громава змаглі здзівіць тэлегледача. Але далей прайшлі не ўсе. Праект пакінуў Ілья Шаршун - падапечны Стаса Ярушына. Яшчэ двое з найменшай колькасцю галасоў атрымалі магчымасць застацца, выканаўшы выратавальныя песні. Але зорнае журы падарыла шанец 18-гадовай Марыі Назаравай. А для Вікторыі Назаркі ўдзел у шоу завяршыўся.