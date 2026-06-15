У Белдзяржфілармоніі прайшоў канцэрт фестывалю "Подзвіг ратны - подзвіг духоўны"

Легендарныя песні ваенных гадоў, ваенна-аркестравая музыка і духоўныя спевы напярэдадні гучалі ў Белдзяржфілармоніі. У Мінску прайшоў канцэрт фестывалю "Подзвіг ратны - подзвіг духоўны".

"Мы - два царкоўныя калектывы. Вядома, хацелася б публіцы прадставіць і духоўную праграму. Таму сёння ў нас, скажам так, сінтэз і духоўнай, і свецкай праграмы. І калі калегі прывезлі менавіта праграму духоўнага ўтрымання, такіх кампазітараў, як Чайкоўскі, Часнакоў, Бартнянскі, то мы выконваем свецкую праграму, і яна прысвечана ўжо менавіта нашай гасціннай Беларусі", - расказаў мастацкі кіраўнік, галоўны дырыжор Архірэйскага хору Свята-Духава кафедральнага сабора Мінска Віталь Сабалеўскі.