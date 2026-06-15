3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
У Белдзяржфілармоніі прайшоў канцэрт фестывалю "Подзвіг ратны - подзвіг духоўны"
Легендарныя песні ваенных гадоў, ваенна-аркестравая музыка і духоўныя спевы напярэдадні гучалі ў Белдзяржфілармоніі. У Мінску прайшоў канцэрт фестывалю "Подзвіг ратны - подзвіг духоўны".
На сцэне былі прадстаўлены Маскоўскі сінадальны хор, Мітрапалічы хор мінскага Свята-Духава кафедральнага сабора і ўзорнапаказальны аркестр Узброеных Сіл Беларусі. Ва ўнісон усе калектывы выканалі "Слаўся" Міхаіла Глінкі, "Белавежскую пушчу" і "Паклонімся вялікім тым гадам" Аляксандры Пахмутавай.
"Мы - два царкоўныя калектывы. Вядома, хацелася б публіцы прадставіць і духоўную праграму. Таму сёння ў нас, скажам так, сінтэз і духоўнай, і свецкай праграмы. І калі калегі прывезлі менавіта праграму духоўнага ўтрымання, такіх кампазітараў, як Чайкоўскі, Часнакоў, Бартнянскі, то мы выконваем свецкую праграму, і яна прысвечана ўжо менавіта нашай гасціннай Беларусі", - расказаў мастацкі кіраўнік, галоўны дырыжор Архірэйскага хору Свята-Духава кафедральнага сабора Мінска Віталь Сабалеўскі.
Музычны фестываль прадоўжыць сваё шэсце па гарадах-героях да кастрычніка 2026 года. За спінай ужо 30 канцэртаў у 15 гарадах Беларусі і Расіі.