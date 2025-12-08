Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

У Мінску прайшоў тэатралізаваны канцэрт да Дня беларускага кіно

Беларускае кіно рыхтуецца адзначыць сваё прафесійнае свята, якое адбудзецца 17 снежня.

Але святкаванні ўжо пачаліся. У атмасферы творчага дыялогу і прызнання лепшым майстрам экрана ў Палацы Рэспублікі напярэдадні прайшоў тэатралізаваны канцэрт: "Любіць кіно па-беларуску" - праграма, у якой гісторыя кінематографа ператварылася ў жывое мастацкае дзеянне. На сцэне - артысты беларускай эстрады і легенды айчыннага кінематографа. Гледачам прапанавалі канцэртныя нумары, прысвечаныя розным эпохам і жанрам кінамастацтва, а ў рамках цырымоніі ўзнагародзілі лепшых кінематаграфістаў краіны - лаўрэатаў галіновых прэмій.

Разделы:

КультураГрамадстваКіно