У Мінску стартаваў Міжнародны конкурс піяністаў
На некалькі дзён Мінск стаў сталіцай класічнай музыкі - тут стартаваў Міжнародны конкурс піяністаў.
У Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбылося адкрыццё Міжнароднага конкурсу піяністаў "Мінск-2026", які праходзіць ужо сёмы раз. Адзначым, што сёлета на пошту арганізатараў паступіла звыш сотні заявак з дзевяці краін свету. Гэта абсалютны рэкорд. Аднак са 104 прэтэндэнтаў на мінскую сцэну да першага тура конкурсу дайшлі толькі 56 удзельнікаў. Сёлета ўдзел у конкурсе прымаюць сольныя выканаўцы ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў.
"У кожнага з членаў журы ёсць свае перавагі. Я хацеў бы пачуць талент. Таму што вывучыць нешта можна шляхам шматгадзінных заняткаў - педагогіка зараз на высокім узроўні знаходзіцца. Таму для мяне талент з'яўляецца прыярытэтам пры ацэнцы", - адзначыў народны артыст Беларусі, старшыня журы Міжнароднага конкурсу піяністаў "Мінск-2026" Ігар Алоўнікаў.
Адзначым, што ў фінальным туры, які адбудзецца 9 красавіка, юныя віртуозы загучаць у тандэме з Дзяржаўным акадэмічным сімфанічным аркестрам Беларусі. Сёлета агульны прэміяльны фонд складзе каля 30 тыс. еўра.