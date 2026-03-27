4 красавіка ў Мінску пройдзе рэспубліканскі конкурс харэаграфічных мастацтваў "Час танцаваць"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску рыхтуюцца да юбілейнага рэспубліканскага конкурсу харэаграфічных мастацтваў "Час танцаваць". Удзельнікі з усіх рэгіёнаў Беларусі правядуць батл на сцэне канцэртнай залы "Мінск" ужо 4 красавіка. У праграме 115 нумароў. Лепшых вызначыць журы.
Конкурс пройдзе ў 5 намінацыях. У катэгорыі "Народны танец" чакаецца 36 выступленняў, у намінацыі "Сучасны танец" - 32, эстрадны і класічны збярэ па 18 выступленняў, а бальны - 11.
У 2026 годзе на пошту конкурсу паступіла каля 300 заявак, уключаючы ўдзельнікаў з Расіі.